Antalya Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 4 Şubat 2026 tarihinde hava durumu, açık ve az bulutlu bir gün sunuyor. Günlük sıcaklıklar 7°C ile 18°C arasında değişecek. Sabah serin, öğle ve akşam saatlerinde ise ılıman bir hava bekleniyor. Ancak ilerleyen günlerde hava durumu kapalı ve bulutlu hale gelecekken, hafif yağmur olasılığı artıyor. Dışarı çıkmadan önce hava koşullarını kontrol etmek ve uygun giysi seçimi yapmak önem taşıyor.

Antalya Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Antalya'da 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu, son günlerdeki yağışların ardından daha sakin olacak. Hava açık, az bulutlu bir seyir izleyecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için idealdir.

Gün boyunca hava sıcaklıkları, en düşük 7°C, en yüksek 18°C arasında değişecek. Sabah saatlerinde serin bir hava devam edecek. Öğle ve akşam saatlerinde, daha ılıman bir ortam bekleniyor. Kuzey ve batı yönlerden hafif bir rüzgar esiyor. Bu, hava koşullarını daha konforlu hale getirecek.

İlerleyen günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 5 Şubat Perşembe günü, hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar, en düşük 9°C, en yüksek 15°C civarında seyredecek. Nem oranı %74 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 4.9 km/saat olacak. Bu durum, hafif yağmurlu bir gün olabileceğini gösteriyor.

6 Şubat Cuma günü, hava bulutlu ve güneşli aralıklarla olacak. Sıcaklıklar, en düşük 2°C, en yüksek ise 7°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %76, rüzgar hızı 6.6 km/saat olarak öngörülüyor. Bu da hafif yağmurlu bir gün olabileceğini göstermektedir.

7 Şubat Cumartesi günü, hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar, en düşük 2°C, en yüksek ise 9°C civarında kalacak. Nem oranı %76 olacak. Rüzgar hızı yine 6.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu durum da hafif yağmurlu bir gün olabileceğini gösteriyor.

Bu dönemde giysi seçimi önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken, şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak konforu artıracaktır. Hava koşullarını takip etmek, planlarınızı yapmanıza yardımcı olacaktır.

