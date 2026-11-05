Antalya Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 5 Kasım Perşembe 2026 günü, sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu güzel şehirde güneşin tadını çıkarmak mümkün. Öğle saatlerinde hissedilen ılık hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için cazip. Gün içinde yer yer düşük bulutluluk olabilir. Bu durum, hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Dışarıda vakit geçirirken bir hırka ya da ince bir ceket almakta fayda var.

Hava durumu keyif verici. Açık havada etkinlikler için ideal. Antalya, sonbaharın bu günlerinde, sahil boyunca yürüyüş yapmak için mükemmel bir yer. Kafe ve restoranlarda deniz manzarasını seyrederek vakit geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Akşam dışarı çıkacaklar, mevsim normlarına uygun giysiler tercih etmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu bugünkü gibi olacak. Sıcaklık 20 derece dolaylarında seyredecek. Cumartesi ve Pazar günleri hava biraz daha bulutlu geçebilir. Bazı bölgelerde kısa süreli hafif yağışlar olabilir. Ancak Antalya’da rahatsız edici bir hava beklenmiyor. Plaj aktiviteleri için uygun bir hava kalabilir. Sahil keyfini çıkarmak yine de mümkün.

Dışarıda zaman geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Güneş hafif ısıtıyor ama ara ara seriniyor. Gün içerisinde yeterince sıvı almak önemlidir. Böylece enerjinizi korur ve sağlıklı kalırsınız. Rüzgârın etkisi ile hissedilen soğuk havalara hazırlıklı olmak yararlıdır. Uygun giyinmek, bu mevsimde sağlığınız için kritik öneme sahiptir.

Antalya hava durumu 5 Kasım’da güneşli ve ılık günler sunuyor. Keyifli açık hava aktiviteleri için fırsatlar sağlıyor. Önümüzdeki günlerde benzer bir hava bekleniyor. Bu güzel Akdeniz şehrinde geçireceğiniz günlerin tadını çıkarın. Hava koşullarını göz önünde bulundurmayı unutmayın.