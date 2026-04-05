Antalya Hava Durumu! 05 Nisan Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 5 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu önemli bir konu. Hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Nem oranı ise %84 seviyelerinde seyredecek. Rüzgarın hızı saatte 6 kilometre olarak bekleniyor. Gün boyunca yağmurlu hava koşulları etkili olacak.

6 Nisan Pazartesi günü hava sıcaklığının 12 derece civarında olması öngörülüyor. Yağmurlu hava koşulları devam edecek. 7 Nisan Salı günü hava sıcaklığı yine 12 derece civarında kalacak. Bulutlu hava koşullarının hakim olması bekleniyor. 8 Nisan Çarşamba günü ise 12 derece civarında sıcaklık olacak. Güneşli hava koşullarının etkili olması tahmin ediliyor.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önlemleri gündeme getiriyor. Yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler giymek faydalıdır. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmak açısından önemlidir. Yağışlar görüş mesafesini azaltabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olmak gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde nem oranı yüksek olabilir. Serin havanın daha fazla hissedileceğini unutmamak gerek. Uygun giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek faydalıdır.

Antalya'daki hava durumu, özellikle yağışlı günlerde planlarınız için önemlidir. Güncel hava durumu tahminlerini takip etmekte fayda var. Etkinliklerinizi ve günlük planlarınızı en uygun şekilde düzenleyebilirsiniz.