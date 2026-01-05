Antalya Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 20 - 22 derece civarında, akşam saatlerinde ise 19 - 21 derece arasında kalacak. Nem oranı %78 - %88 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 7 - 8 km/s civarında olacak. Gün doğumu saati 07:06, gün batımı saati ise 18:19 olarak tahmin ediliyor.

6 Ocak Salı günü hava durumu benzer şekilde güneşli olacak. Hava sıcaklığının 20 - 22 derece olması bekleniyor. 7 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklık 21 - 23 derece arasında değişecek. Nem oranı %74 - %83 arasında olacak. Rüzgarın hızı 7 - 9 km/s civarında olacak. Bu iki gün için yağış beklenmiyor.

Açık hava etkinlikleri planlayarak güzel hava koşullarından yararlanabilirsiniz. Sahil yürüyüşleri yapmayı da düşünebilirsiniz. Gündüz saatlerinde hafif bir üst giysi yeterli olacak. Ancak akşamları serinlik olabileceğinden yanınızda bir ceket bulundurmalısınız. Nem oranının yüksek olacağını göz önünde bulundurarak bol su içmeyi unutmamalısınız. Güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin.