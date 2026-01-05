HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli şekilde devam edecek. Gündüz hava sıcaklığı 20 - 22 derece, akşam saatlerinde ise 19 - 21 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 7 - 8 km/s olacak. 6 ve 7 Ocak'ta da benzer sıcaklıklar ve yüksek nem oranı görülecek. Açık hava etkinlikleri için güzel bir hafta geçirebilirsiniz. Su içmeyi unutmayın, güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin.

Antalya Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Antalya'da 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 20 - 22 derece civarında, akşam saatlerinde ise 19 - 21 derece arasında kalacak. Nem oranı %78 - %88 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 7 - 8 km/s civarında olacak. Gün doğumu saati 07:06, gün batımı saati ise 18:19 olarak tahmin ediliyor.

6 Ocak Salı günü hava durumu benzer şekilde güneşli olacak. Hava sıcaklığının 20 - 22 derece olması bekleniyor. 7 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklık 21 - 23 derece arasında değişecek. Nem oranı %74 - %83 arasında olacak. Rüzgarın hızı 7 - 9 km/s civarında olacak. Bu iki gün için yağış beklenmiyor.

Açık hava etkinlikleri planlayarak güzel hava koşullarından yararlanabilirsiniz. Sahil yürüyüşleri yapmayı da düşünebilirsiniz. Gündüz saatlerinde hafif bir üst giysi yeterli olacak. Ancak akşamları serinlik olabileceğinden yanınızda bir ceket bulundurmalısınız. Nem oranının yüksek olacağını göz önünde bulundurarak bol su içmeyi unutmamalısınız. Güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde bulunduİki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde bulundu
Maduro ve eşi bugün hakim karşısına çıkacak! Kritik saat belli olduMaduro ve eşi bugün hakim karşısına çıkacak! Kritik saat belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.