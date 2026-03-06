Antalya Hava Durumu! 06 Mart Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu, parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren yer yer yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları en düşük 12 derece, en yüksek 19 derece civarında olacak. Rüzgar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

6 Mart Cuma günü yağışlı hava, dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Rüzgarın hafif ve orta kuvvette esmesi, açık hava etkinliklerini olumsuz etkilemeyecek gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde 7 ve 8 Mart Cumartesi ile Pazar günleri bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 6 - 8 derece arasında değişecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.

Ancak, 9 Mart Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 4 - 5 derece civarına düşmesi bekleniyor. Hava koşullarında değişiklik yaşanabilir. Bu dönemde, 6 Mart Cuma günü yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiye veya su geçirmeyen giysiler bulundurmak, ani yağışlardan korunmayı sağlayabilir. Açık hava etkinlikleri için önümüzdeki günlerde güneşli hava daha uygun olacaktır.