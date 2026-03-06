HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 06 Mart Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu geçecek. Öğle saatlerinden itibaren yer yer yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları 12-19 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. 6 Mart'taki yağışlı hava, dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmayı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki günlerde ise açık hava etkinlikleri için güneşli havaların keyfini çıkarabilirsiniz.

Antalya Hava Durumu! 06 Mart Cuma Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Antalya'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu, parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren yer yer yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları en düşük 12 derece, en yüksek 19 derece civarında olacak. Rüzgar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

6 Mart Cuma günü yağışlı hava, dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Rüzgarın hafif ve orta kuvvette esmesi, açık hava etkinliklerini olumsuz etkilemeyecek gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde 7 ve 8 Mart Cumartesi ile Pazar günleri bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 6 - 8 derece arasında değişecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.

Ancak, 9 Mart Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 4 - 5 derece civarına düşmesi bekleniyor. Hava koşullarında değişiklik yaşanabilir. Bu dönemde, 6 Mart Cuma günü yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiye veya su geçirmeyen giysiler bulundurmak, ani yağışlardan korunmayı sağlayabilir. Açık hava etkinlikleri için önümüzdeki günlerde güneşli hava daha uygun olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump gözlerini kapattı; Oval Ofis’te etrafını sarıp dua ettiler!Trump gözlerini kapattı; Oval Ofis’te etrafını sarıp dua ettiler!
İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu...İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.