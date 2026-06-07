Antalya Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 7 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu, güneşli. Sıcaklık 20 ile 25 derece arasında değişiyor. Nem oranı %66 civarında. Rüzgar hızı saatte 2.98 kilometre. Rüzgar, doğu-güneydoğu yönünden esiyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için ideal.

8 Haziran Pazartesi günü, hava durumu yer yer sağanak yağmur ile gök gürültülü sağanak yağışlar gösterecek. Sıcaklık 11 ile 22 derece arasında olacak. 9 Haziran Salı günü benzer yağış koşulları devam edecek. Bu gün, sıcaklık 12 ile 20 derece arasında değişecek.

10 Haziran Çarşamba günü, hava durumu yine yer yer sağanak yağmurla olacak. Sıcaklık 11 ile 22 derece arasında değişim gösterecek.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Yağışlı günlerde, etkinlikleri kapalı alanlara kaydırmak gerekebilir. Uygun yağmurluk ve şemsiye gibi koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olur.