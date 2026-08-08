Antalya Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu yazın tipik özelliklerini yansıtacak. Hava güneşli ve sıcak olacak. Gündüzdeki sıcaklık 27 derece civarında olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık 18 - 20 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın Ağustos ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Ağustos ayında gündüz sıcaklıkları genellikle 35 - 37 derece, gece sıcaklıkları ise 22 - 24 derece civarındadır.

Bugünkü hava durumu, tatil planlayanlar için ideal koşullar sunmaktadır. Güneşli bir gün, plaj keyfi yapmak isteyenler için fırsat sunuyor. Ancak, yüksek sıcaklıklar nedeniyle günün en sıcak saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Serin ve gölge alanlarda vakit geçirmek aşırı ısınmayı önlemek açısından faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 9 Ağustos Pazar günü sıcaklığın 28 derece civarına yükselebileceği tahmin ediliyor. 10 Ağustos Pazartesi günü sıcaklığın 27 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın Ağustos ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Gün boyunca genellikle yüksek sıcaklıklar gözlemlenecektir.

Bu dönemde Antalya'da hava durumu güneşli ve sıcak olmaya devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi önerilmektedir. Ayrıca, bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu şekilde vücut ısısı dengede tutulacaktır. Sıcak havalarda dışarıda uzun süre kalmamak önemlidir. Serin mekanlarda vakit geçmek aşırı ısınmayı önlemek açısından yararlı olacaktır.

Özetle, Antalya'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak geçecektir. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecektir. Açık hava etkinlikleri planlayanların gerekli önlemleri alması önemli hale gelmektedir. Vücut ısısının dengede tutulması önerilmektedir.