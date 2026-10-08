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Antalya Hava Durumu! 08 Ekim Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 8 Ekim 2026 tarihinde hava durumu güneşli geçecek. Sabah sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkarken, öğleden sonra 22 derece civarına ulaşabilecek. Hafif rüzgâr, Akdeniz ikliminin etkisiyle keyifli bir gün sunacak. Deniz keyfi yapmak isteyenler için uygun koşullar mevcut. Güneşten korunmak amacıyla şapka ve güneş kremi kullanmak önemli. Önümüzdeki günler dengeli hava şartlarıyla geçecek ve sıcaklıklar 19 ile 23 derece arasında değişecek.

Antalya Hava Durumu! 08 Ekim Perşembe Antalya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Antalya'da 8 Ekim 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça güneşli. Sabah saatlerinde sıcaklık 20 dereceyi aşacak. Gün ortasında sıcaklık 22 derece civarına ulaşacak. Özellikle öğleden sonra sıcaklık artabilir. Atmosferdeki nem oranı da bu durumu etkileyebilir. Antalya’nın tipik Akdeniz iklimi, hafif rüzgâr ile denge sağlayacak. Bugün dışarıda vakit geçirmek keyifli olacak.

Kahvaltınızı sahil kenarında yapmak için harika bir gün. Dışarısı sıcak ama rüzgâr sayesinde ılımlı bir hava var. Gün içinde deniz keyfi yapmak isteyenler yüzmek için uygun şartlarla karşılaşacak. Güneşten korunmak önemli. Şapka ve güneş kremi kullanmak, keyif almanız açısından kritik.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu dengeli olacak. Hava sıcaklıklarının 19 ile 23 derece arasında değişmesi bekleniyor. Haftanın sonuna doğru sıcaklıklar hafifçe artabilir. Ancak akşamları serin rüzgârlar, dışarıda kalmayı konforlu hale getirecek. Beklenen hafif yağışlar turizmciler için endişe yaratabilir. Dış mekan aktivitelerini planlarken hava tahminine bakmak faydalı olacaktır.

Antalya’da yaşayanlar ve tatilciler için bazı önlemler var. Güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmamak önemli. İklim değişikliği nedeniyle ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak gerekiyor. Yağışlı günlerde hava tahminlerini kontrol etmek büyük fayda sağlar.

Antalya’nın güzel bir Ekim gününde güneşin tadını çıkarın. Önümüzdeki günlerin hava durumunu takip edin. Gerekli önlemleri alarak sağlığınızı koruyun. Bu, tatilinizin keyfini artıracaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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