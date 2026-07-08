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Antalya Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 8 Temmuz 2026 tarihinde yazın tipik sıcak hava koşulları gözlemlenecek. Sıcaklık 27 ile 33 derece arasında değişirken, gün boyunca açık hava etkili olacak. Nem oranı %46 seviyelerinde kalacak. Gelecek günlerde benzer hava durumu bekleniyor. 9 Temmuz'da sağanak yağışlar olacağı tahmin ediliyor. Güneşli günlerde ise sahilde bulunacakların güneşten korunması gerekiyor. Bol su içmek de hayati önem taşıyor.

Antalya Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Antalya'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yazın tipik özellikleri görülecek. Gün boyunca hava genellikle açık kalacak. Sıcaklık 27 ile 33 derece arasında değişecek. Nem oranı yaklaşık %46 seviyesinde olacak. Rüzgar, güneyden saatte 6 kilometre hızla esecek.

Gelecek günlerde Antalya'daki hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 22 ile 27 derece arasında olacak. Sağanak yağışlar bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü hava daha güneşli hale gelecek. Sıcaklık 24 ile 29 derece arasında değişecek. 11 Temmuz Cumartesi günü 26 ile 31 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Hava koşulları güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Bu süreçte öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklar dikkate alınmalı. Sahilde olanların güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanması faydalı. Bol su tüketilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalınmalı. Yağışlı günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı. Uygun kıyafetler seçmek de önem taşıyacak.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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