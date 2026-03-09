HABER

Antalya Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 9 Mart Pazartesi günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişirken, hafif rüzgarlar ise değişken yönlerden esecek. Nem oranı %12 civarında seyredecek. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunulacak. Sabah ve akşam serinlik hissedilebileceğinden yanınızda bir ceket bulundurmanızda yarar var. Önümüzdeki günler de benzer hava koşullarıyla geçecek.

Enis Ekrem Ölüç

Antalya'da 9 Mart Pazartesi günü hava durumu, güneşli ve açık olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif ve değişken yönlerden esecek. Nem oranı gün boyunca %12 civarında olacak. Gün doğumu saati 7:41, gün batımı saati ise 18:45 olarak hesaplandı.

Hava durumu, Antalya'da açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sunuyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hafif kıyafetler yeterli olur. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Mart Salı günü hava sıcaklıklarının 19 ile 22 derece olması bekleniyor. 11 Mart Çarşamba günü de benzer sıcaklıklar ve güneşli hava öngörülüyor. 12 Mart Perşembe günü hava sıcaklıklarının yine aynı aralıkta seyretmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve açık olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun koşullar sunulacak. Rüzgar hafif esecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalıdır.

Antalya'da 9 Mart Pazartesi günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşli bir hava hakim olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebileceğinden, yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır.

