Antalya Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü, Antalya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Kent merkezinde hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 25 ile 30 derece arasında seyredecek. İç kesimlerde, özellikle Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Elmalı, Korkuteli, Kemer ve Saklıkent Kayak Merkezi çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Antalya'daki hava durumu, kent merkezinde güneşli ve sıcak. İç kesimlerde ise yağışlı koşullar hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. 10 Temmuz Cuma günü, sıcaklıkların 24 ile 30 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 11 Temmuz Cumartesi günü, sıcaklıklar 26 ile 33 derece arasında seyredecek. 12 Temmuz Pazar günü ise sıcaklıkların 28 ile 36 derece arasında olması öngörülüyor.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanımı cilt sağlığını korur. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek sıcak havalarda rahatlık sağlar.

İç kesimlerdeki yağışlı bölgelerde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak faydalıdır. Yağışlı havalarda sürüş koşulları zorlaşabilir. Bu nedenle gerekli önlemleri almak önemlidir.

Antalya'daki hava durumu ve önümüzdeki günlerdeki hava koşulları, güneşli ve sıcak olarak öngörülüyor. Dışarıda vakit geçireceklerin ve seyahat planlayanların hava koşullarına uygun hazırlık yapmaları önerilir.