Antalya Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da bugün, 10 Ağustos 2026 Pazartesi, hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Sıcaklıklar 28 ile 17 derece arasında değişecek. Bu durum, bugünkü hava için "güzel ve ılıman" dememizi sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Ağustos Salı günü, hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 28 ile 17 derece arasında seyredecek. 12 Ağustos Çarşamba günü, hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 28 ile 19 derece arasında değişecek. 13 Ağustos Perşembe günü ise hava güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 27 ile 17 derece arasında olacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak mümkün. Açık hava etkinlikleri planlayabilir ve denize girebilirsiniz. Güneşin etkisini azaltmak için güneş kremi kullanın. Bol su içmeyi unutmayın. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olabilir. Hafif bir ceket veya uzun kollu giysi bulundurmanızda fayda var.

Antalya'da önümüzdeki günlerdeki hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Bu, açık hava etkinlikleri ve deniz keyfi için ideal bir dönem.