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Antalya Hava Durumu! 11 Eylül Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 11 Eylül 2026 hava durumu değerlendirmesi ile güncel bilgilere ulaşılıyor. Bugün hava hafif bulutlu, sıcaklık 20 derece civarında. Deniz tatili için uygun koşullar gözlemleniyor. Sabah hafif serinlik hissediliyor, öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye çıkabilir. Önümüzdeki günlerde 12 Eylül’de 19-23 derece arası sıcaklık bekleniyor; 13 Eylül akşamı yağmur ihtimali söz konusu. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hava koşullarına dikkat etmek önemli.

Antalya Hava Durumu! 11 Eylül Cuma Antalya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Antalya'da 11 Eylül Cuma 2026 hava durumunu merak edenler için güncel bir değerlendirme sunuyoruz. Bugün hava genel olarak hafif bulutlu. Sıcaklık 20 derece civarında. Yaz aylarının sonunu yaşıyoruz. Deniz tatili için ideal koşullar mevcut. Güneş zaman zaman bulutların arasından görünmekte. Nem oranı düşük seviyelerde. Bu durum, açık havada keyifli vakit geçirmek isteyenler için avantajlı.

Bugünkü hava nasıl sorusuna baktığımızda, sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Öğle saatlerinde sıcaklık biraz artacak. Sıcaklık 22 dereceye kadar çıkabilir. Akşam saatlerinde hava yeniden serinleyecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için rahat bir ortam oluşacak. Antalya'da plan yapanların rahat giysiler tercih etmesi önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ile ilgili bazı öngörüler mevcut. 12 Eylül’de sıcaklık 19 ile 23 derece arasında değişecek. Hafif rüzgar etkisiyle dışarıda olmak keyifli olacak. Ancak, 13 Eylül’de beklenen yağışlar akşam saatlerinde etkili olabilir. Dışarı çıkmayı planlayanların hava durumunu takip etmesi önemli. Gerekirse önlemler almakta fayda vardır.

Hafta sonuna yaklaştıkça sıcaklık biraz daha düşebilir. Bu nedenle kalın giysiler bulundurmakta yarar var. Dışarıda etkinlik planlayanların çantasında şemsiye bulundurması önerilir. Antalya'nın güzel havasında keyifli vakit geçirmek için hava koşullarına dikkat ediniz. Güncel raporları takip etmelisiniz. Bu, günlük programınızı ayarlamanıza yardımcı olacaktır. Antalya'daki doğal güzelliklerin tadını çıkarırken hazırlıklı olmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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