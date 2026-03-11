Antalya Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu, güneşli ve ılık bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise 16 ile 18 derece civarında seyredecek. Nem oranı %23 ile %68 arasında değişecek. Rüzgar hızı ortalama 14 km/saat bekleniyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri ve sahil yürüyüşleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu güneşli ve ılık kalmaya devam edecek. 12 Mart Perşembe günü, sıcaklık 10 ile 21 derece arasında olması öngörülüyor. 13 Mart Cuma günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Hafta sonu, özellikle 15 Mart Pazar günü sıcaklık 11 ile 26 derece arasında yükselebilir. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve sahil aktiviteleri için ideal koşullar sunuyor.

Bu dönemde hava genellikle güneşli ve ılık olacak. Açık hava etkinlikleri ve sahil yürüyüşleri için uygun bir ortam yaratıyor. Rüzgar hızları zaman zaman 14 km/saat seviyelerine ulaşabilir. Deniz kenarında vakit geçirenlerin rüzgar etkisini göz önünde bulundurması önemli. Nem oranının %23 ile %68 arasında değişmesi, hava kalitesinin genellikle iyi olacağına işaret ediyor.

Antalya'da 11 Mart 2026 Çarşamba günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli görünüyor. Açık hava etkinlikleri ve sahil aktiviteleri için uygun. Günlük planlarınızı yaparken, hava koşullarını dikkate alarak keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.