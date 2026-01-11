HABER

Antalya Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 11 Ocak 2026 Pazar günü serin ve yağışlı bir hava bekleniyor. Sabah sıcaklığı 10 derece civarında, öğle saatlerinde ise 14 dereceye ulaşacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Yoğun yağış ihtimali nedeniyle şemsiye veya yağmurluk bulundurmak akıllıca. Orta şiddette esecek rüzgar, 12-14 Ocak tarihlerinde de benzer hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor. Hava durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Devrim Karadağ

Antalya'da 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu genellikle serin ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında kalacak. Öğle saatlerinde sıcaklık ise 14 dereceye kadar yükselebilecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında seyredecek. Yağış ihtimali yüksek. Şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklığının 10 ile 12 derece arasında olması bekleniyor. Orta şiddette yağışlı hava koşullarının sürmesi tahmin ediliyor. 13 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları 7 ile 10 derece arasında olacak. Hafif yağışlı hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 14 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıkları 6 ile 13 derece arasında değişecek. Parçalı bulutlu hava koşulları hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, yağış ihtimalini dikkate almalısınız. Uygun hazırlık yapmak faydalı olacaktır. Serin hava koşullarına karşı kalın kıyafetler tercih edin. Rüzgar geçirmeyen montlar da sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

