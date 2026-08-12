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Antalya Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 12 Ağustos 2026 günü hava durumu oldukça keyifli olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. İlerleyen günlerde de benzer sıcaklıklar devam edecek. 13 ve 14 Ağustos'ta da hava genellikle güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için güneş kremi, bol su ve hafif kıyafetler öneriliyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz.

Antalya Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Antalya'da hava durumu 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü oldukça keyifli olacak. Hava güneşli ve parçalı bulutlu bir seyir izleyecek. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Bu, Antalya'daki hava durumu hakkında bilgi veriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Ağustos Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 18 ile 22 derece arasında seyredecek. 14 Ağustos Cuma günü hava güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında değişecek. 15 Ağustos Cumartesi günü ise hava daha serin olacak. Bu gün sıcaklıklar 13 ile 24 derece arasında değişecek.

Hava koşulları bu dönemde oldukça ılıman ve keyifli olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için güneş kremi kullanmak önem taşıyor. Bol su içmek, hafif kıyafetler tercih etmek de faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam serinlik olabilir. Yanınızda bir ceket bulundurmanızda fayda var. Rüzgar hafif olacağından açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak ılıman ve keyifli geçecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için koşullar uygun.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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