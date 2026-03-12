HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

12 Mart 2026 Perşembe günü Antalya'da hava durumu oldukça güzel. Hava sıcaklıkları 19 - 22 derece arasında seyrediyor. Gündüz saatleri güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Rüzgar kuzeyden saatte 7 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde de güzel hava koşullarının sürmesi bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirerek sahil ve doğa yürüyüşleri gibi açık hava etkinlikleri planlamak ruh halinizi iyileştirebilir.

Antalya Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 12 Mart 2026 Perşembe günü Antalya'da hava durumu oldukça güzel. Hava sıcaklığının 19 - 22 derece arasında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %48 civarında seyredecek.

Bu güzel havayı fırsat bilerek açık hava etkinlikleri için plan yapabilirsiniz. Sahil yürüyüşleri ve doğa yürüyüşleri için ideal bir gün. Güneş ışığından faydalanmak için açık alanlarda vakit geçirmek ruh halinizi iyileştirebilir.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu güzel geçecek. 13 Mart Cuma günü hava sıcaklığının 17 - 20 derece arasında olması bekleniyor. 14 Mart Cumartesi günü hava sıcaklığı 18 - 21 derece arasında olacak. 15 Mart Pazar günü ise hava sıcaklığı 19 - 22 derece civarında tahmin ediliyor.

Güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sahil yürüyüşleri ve doğa yürüyüşleri için uygun bir dönemdesiniz. Güneş ışığından faydalanarak açık alanlarda zaman geçirmek ruh halinizi iyileştirebilir.

Antalya'da 12 Mart Perşembe günü hava durumu oldukça güzel. Önümüzdeki günlerde de bu güzel hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Keyifli vakit geçirmek için harika bir zaman.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akın Gürlek duyurdu: Derhal soruşturma başlatıldıAkın Gürlek duyurdu: Derhal soruşturma başlatıldı
CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısıCANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.