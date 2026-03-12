Antalya Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Mart 2026 Perşembe günü Antalya'da hava durumu oldukça güzel. Hava sıcaklığının 19 - 22 derece arasında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %48 civarında seyredecek.

Bu güzel havayı fırsat bilerek açık hava etkinlikleri için plan yapabilirsiniz. Sahil yürüyüşleri ve doğa yürüyüşleri için ideal bir gün. Güneş ışığından faydalanmak için açık alanlarda vakit geçirmek ruh halinizi iyileştirebilir.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu güzel geçecek. 13 Mart Cuma günü hava sıcaklığının 17 - 20 derece arasında olması bekleniyor. 14 Mart Cumartesi günü hava sıcaklığı 18 - 21 derece arasında olacak. 15 Mart Pazar günü ise hava sıcaklığı 19 - 22 derece civarında tahmin ediliyor.

