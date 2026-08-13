Antalya Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Bugün 13 Ağustos 2026 Perşembe. Antalya'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise 17 ile 18 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Gökyüzü genellikle güneşli olacak. Hava durumu genel olarak açık.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Ağustos Cuma günü, gündüz sıcaklığı 25 ile 26 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise 17 ile 18 derece bekleniyor. 15 Ağustos Cumartesi günü, gündüz 24 ile 25 derece, gece saatlerinde 12 ile 13 derece civarında seyredecek. 16 Ağustos Pazar günü, gündüz 23 ile 24 derece, gece 14 ile 15 derece arasında sıcaklık bekleniyor.

Bu dönemde Antalya'da hava durumu genellikle güneşli ve açık olacak. Deniz suyu sıcaklığı 28 derece civarında olacak. Bu da denize girmek için uygun bir sıcaklık sağlar.

Gündüz sıcaklıklar 25 ile 27 derece arasında olacağından, hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Gece sıcaklıkları ise 12 ile 18 derece arasında değişecek. Bu nedenle hafif bir ceket veya hırka almanız faydalı olacaktır. Gündüzleri güneş ışınları güçlü olacak. Güneş kremi kullanmak ve şapka takmak, cildinizi korur. Ayrıca, bol su içerek vücudunuzun susuz kalması önlenmelidir.

Antalya'da 13 Ağustos Perşembe günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Gündüz sıcaklıkları 25 ile 27 derece civarında, gece ise 12 ile 18 derece arasında olacak. Güneşli ve açık hava koşulları, sahil aktiviteleri için ideal bir ortam sunuyor.