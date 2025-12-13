HABER

Antalya Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 13 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve kapalı. Sıcaklık 2 ile 9 derece arasında değişiyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar giymek önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde 14 Aralık'ta sıcaklık 1 ile 8, 15 Aralık'ta 2 ile 5, 16 Aralık'ta ise 3 ile 8 derece arasında olacak. Kış aylarında değişken hava koşullarıyla karşılaşılacağından, güncel hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır.

Devrim Karadağ

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi, Antalya'da hava durumu soğuk ve kapalı. Gün boyunca hava sıcaklığı 2 ile 9 derece arasında olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 14 Aralık Pazar günü hava sıcaklığı 1 ile 8 derece arasında tahmin ediliyor. 15 Aralık Pazartesi günü sıcaklık 2 ile 5 derece arasında değişecek. 16 Aralık Salı günü ise hava 3 ile 8 derece arasında ısınacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük. Kat kat giysiler ve rüzgar geçirmeyen kıyafetler tercih etmek önemli. Yağış ihtimali nedeniyle su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler bulundurmak da iyi bir fikir.

Antalya'da kış aylarında hava durumu değişken. Bu nedenle güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemek en iyisi.

hava durumu antalya
