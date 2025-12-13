Antalya Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi, Antalya'da hava durumu soğuk ve kapalı. Gün boyunca hava sıcaklığı 2 ile 9 derece arasında olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 14 Aralık Pazar günü hava sıcaklığı 1 ile 8 derece arasında tahmin ediliyor. 15 Aralık Pazartesi günü sıcaklık 2 ile 5 derece arasında değişecek. 16 Aralık Salı günü ise hava 3 ile 8 derece arasında ısınacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük. Kat kat giysiler ve rüzgar geçirmeyen kıyafetler tercih etmek önemli. Yağış ihtimali nedeniyle su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler bulundurmak da iyi bir fikir.

Antalya'da kış aylarında hava durumu değişken. Bu nedenle güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemek en iyisi.