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Antalya Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 13 Temmuz'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyu sıcaklık 35-36 dereceye ulaşacak. Nem oranı %43 seviyesinde olacak. Rüzgar ise 15-16 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcak hava koşulları devam edecek. Dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su tüketimi, hafif giysiler ve güneş koruyucu ürün kullanımı öneriliyor. Aşırı sıcaklar, sağlık sorunlarına yol açabilir. Tedbir almak önemli.

Antalya Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 13 Temmuz 2026 Pazartesi. Antalya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 35-36 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %43 civarında. Rüzgar saatte 15-16 kilometre hızında esecek. Bu koşullar, Antalya'daki hava durumunun sıcak ve güneşli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 14 Temmuz Salı günü 33-34 derece civarında sıcaklık bekleniyor. 15 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 32-33 derece olacak. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik görünmüyor. Bu nedenle Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu yine sıcak ve güneşli kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları gerekiyor. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda durmak faydalı olacaktır. Aşırı sıcaklar dehidrasyona ve güneş çarpmasına yol açabilir. Bu nedenle tedbirli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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