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Antalya Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu oldukça keyifli. Sıcaklık 17 ile 26 derece arasında değişiyor. Hava genellikle güneşli ve ılıman. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 15 Ağustos'ta sıcaklık 14 ile 23 derece, 16 Ağustos'ta ise 13 ile 21 derece arasında olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunan Antalya'da güneşten korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın.

Antalya Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Antalya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Antalya'da bugün, 14 Ağustos 2026 Cuma, hava durumu oldukça keyifli. Sıcaklık 17 ile 26 derece arasında değişecek. Hava genellikle güneşli. Bu, Antalya'da tatil planlayanlar için ideal bir gün.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Ağustos Cumartesi, sıcaklık 14 ile 23 derece arasında olacak. Hava kısmen güneşli olacak. 16 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 13 ile 21 derece arasında değişecek. Hava bulutlu ve güneşli arası olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü de sıcaklık 14 ile 21 derece arasında. Hava güneşli ile parçalı bulutlu arası olacak.

Bu dönemde Antalya'da hava genellikle güneşli ve ılıman. Sıcaklık gün içinde 20 dereceye kadar yükselebilir. Akşamları 14 dereceye kadar düşebilir. Dolayısıyla, gündüz hafif kıyafetlerle rahat edebilirsiniz. Akşamları serinlikten korunmak için bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Antalya'da bu dönemde hava genellikle kuru ve nem oranı düşük. Bunun sonucunda açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuluyor. Gün boyunca güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanın. Bol su içmeyi de unutmayın.

Antalya'da 14 Ağustos 2026 Cuma ve önümüzdeki günler boyunca hava durumu güzel olacak. Gün boyunca hafif giysilerle rahat edebilirsiniz. Akşam serinliğinden korunmak için bir ceket almayı unutmayın. Ayrıca, güneş ışınlarına karşı önlem almayı ihmal etmeyin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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