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Antalya Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'nın 14 Ekim 2026 tarihli hava durumu, tatilciler için harika bir deneyim sunuyor. Güneşli ve hafif bulutlu bir gün geçirmek, dış mekan aktiviteleri için mükemmel fırsatlar sağlıyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyrederken, akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklara sahip olacak hava durumu, tatil severlerin keyfini artırıyor. Sonbahar atmosferinde Antalya, mutlaka keşfedilmesi gereken bir destinasyon.

Antalya Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

14 Ekim Çarşamba 2026 tarihinde Antalya’da hava durumu, tatil cenneti imajını koruyor. Güneşin sıcak ışıklarıyla dolu bir gün vadediyor. Bugün hava 20 derece civarında. Gün boyunca güneş, açık mavi gökyüzü ile kaynaşıyor. Bu durum keyifli bir atmosfer sunuyor. Güneşli ve hafif bulutlu bir gün geçirecek olan Antalyalılar, dış mekan aktiviteleri için mükemmel koşullara sahip. Şehri ziyaret edenler için de benzer bir durum söz konusu.

Antalya’nın hava durumu, önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklara sahip olacak. Hava durumu 19 ile 22 derece arasında değişim gösterecek. Bu sıcaklık aralığı, sonbaharın başlangıcını hissettiriyor. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Dışarıda vakit geçirenlerin ceket ya da hafif bir üst giysi alması önerilir. Bu dönemde akşam saatlerinde, yürüyerek şehrin güzelliklerini keşfederken, serin havanın tadını çıkarabilirsiniz.

Hava koşullarında zaman zaman kısa süreli hafif yağışlar bekleniyor. İnsanlar karşılaşacakları bu durum için dış mekan planlarını gözden geçirmelidir. Güneşli saatlerde açık alan etkinlikleri düzenlemek aileler için harika bir seçenek sunar. Ancak ani hava değişimlerini göz önünde bulutmak gerekiyor. Sıcak günlerin tadını çıkarırken yanınıza yağmurlu günler için uygun ekipman almayı unutmayın. Bu tür önlemler, gününüzü etkileyecek sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

Antalya’da 14 Ekim tarihli hava durumu, tatil severler için cazip görünüyor. Güneş ışıklarıyla dolu bir gün geçireceksiniz. Sıcak fakat serin akşamlar yaşayabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu sizi bekliyor. Güzel anılara ve keyifli deneyimlere kapı aralayacaktır. Sonbahar sezonunun tadını çıkarmak isteyenler için Antalya ideal bir destinasyon olmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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