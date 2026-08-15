Antalya Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Ağustos 2026, Cumartesi. Antalya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenecek. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 22 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 13 dereceye kadar düşebilir. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakinleşecek. 16 Ağustos Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 20 derece civarında, gece ise 13 derece civarında seyredecek. 17 Ağustos Pazartesi günü benzer koşullar sürecek. Gündüz sıcaklıkları 21 derece civarında, gece 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

18 Ağustos Salı günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23 derece civarına çıkabilir. Gece sıcaklığı yaklaşık 15 derece olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da faydalıdır. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak iyi bir fikir.

Yeni nesil su geçirmeyen montlar da koruma sağlar. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Antalya'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Plan yaparken hava tahminlerini kontrol etmekte yarar var. Gereken önlemleri almak olumsuz sürprizlerin önüne geçer.