Antalya Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 15 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece civarında. Az bulutlu bir hava hakim. Hissedilen sıcaklık 3 derece olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 dereceye yükselecek. Açık bir hava etkili olacak. Hissedilen sıcaklık 12 derece civarında ölçülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Az bulutlu bir hava devam edecek. Hissedilen sıcaklık 11 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 9 dereceye gerileyecek. Parçalı bulutlu bir hava görülecek. Hissedilen sıcaklık 6 derece olacak.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzeyden 11 kilometre/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde güneydoğudan 9 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde güneydoğudan 7 kilometre/saat hıza düşecek. Gece saatlerinde kuzeyden 9 kilometre/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %60. Gündüz %46, akşam %67 ve gece %75 olarak tahmin ediliyor. Basınç sabah 1014 hPa, gündüz 1014 hPa, akşam 1014 hPa ve gece 1015 hPa seviyelerinde olacak. Gün doğumu saati 08:09, gün batımı saati ise 18:03 olarak hesaplandı.

Antalya'da 16 Ocak Cuma günü hava durumu yine açık ve güneşli. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 8 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava görülecek. Hissedilen sıcaklık 5 derece tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 dereceye kadar yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hissedilen sıcaklık 12 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Parçalı bulutlu hava devam edecek. Hissedilen sıcaklık 11 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10 dereceye gerileyecek. Az bulutlu bir hava görülecek. Hissedilen sıcaklık 7 derece olacak.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzeyden 9 kilometre/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde güneydoğudan 9 kilometre/saat hızla, akşam saatlerinde güneydoğudan 7 kilometre/saat hıza düşecek. Gece saatlerinde kuzeyden 11 kilometre/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %74, gündüz %51, akşam %71 ve gece %75 olarak öngörülüyor. Basınç sabah 1014 hPa, gündüz 1013 hPa, akşam 1012 hPa ve gece 1013 hPa seviyelerinde yer alacak. Gün doğumu saati 08:09, gün batımı saati 18:04 olarak hesaplandı.

Bu dönemde Antalya'da hava durumu genellikle açık ve güneşli. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir dönem. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmeli. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarıyla hava sıcaklıkları artabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Rüzgar hızları düşük seviyelerde olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir durum sağlanacak. Nem oranları genel olarak düşük seviyelerde. Hava kalitesinin iyi olacağı bekleniyor. Bu dönemde Antalya'da hava durumu açık ve güneşli kalmaya devam edecek.