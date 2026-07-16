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Antalya Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 16 Temmuz 2026 itibarıyla hava durumu sıcak ve güneşli. Gün içinde sıcaklık 34 - 37 derece, gece ise 26 - 29 derece arasında seyredecek. Nem oranı %26 - %39 düzeyinde kalacak. Yağış olasılığı düşük ve rüzgar hızı 4 - 6 km/saat civarında, yönü genellikle güneydoğu. Gelecek günlerde de benzer hava şartlarının devam etmesi bekleniyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat edilmesi önemli.

Antalya Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Antalya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü, Antalya'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 - 37 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 26 - 29 derece civarında seyredecek. Nem oranı %26 - %39 arasında değişecek. Yağış ihtimali neredeyse yok. Rüzgar hızı 4 - 6 km/saat arasında kalacak. Rüzgarın yönü genellikle güneydoğu ve doğu olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için ideal. Ancak, aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Bu saatler öğle ve öğleden sonradır. Bol su içmek yararlıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde, 17 - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36 - 37 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 27 - 30 derece arasında bekleniyor. Nem oranı %26 - %38 arasında değişecek. Yağış ihtimali yine düşük kalacak. Rüzgarın hızı 4 - 6 km/saat civarında olacak. Rüzgarın yönü genellikle doğu ve güneydoğu olacak.

Bu sıcak hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak aşırı sıcakların sağlığa olumsuz etkileri olabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önem taşır. Bol su içmek ve hafif giysiler giymek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem mevcut. Ancak aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmalı. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarıda fazla zaman geçirmemek faydalıdır. Bol su içmek gibi önlemler almak yararlı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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