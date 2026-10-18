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Antalya Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 18 Ekim Pazar günü hava durumu oldukça güzel geçiyor. Güneşli ve açık bir havada sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Yapacak pek çok aktivite için ideal bir zaman sunuluyor. Rüzgar hafif esiyor, deniz suyu sıcaklığı ise keyifli. Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklikler olabilir. Yağış ihtimalleri ile birlikte, dışarıda zaman geçirenlerin hava tahminlerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Antalya Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Antalya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Antalya hava durumu, 18 Ekim Pazar günü oldukça güzel görünüyor. Şehirde hava, 20 derece civarında seyrediyor. Güneşin sıcak ışıkları altında yürüyüş yapmak harika bir fırsat sunuyor. Şehrin eşsiz güzelliklerini keşfetmek için ideal bir zaman. Deniz kenarında geçirilen saatler, hem keyifli hem de yenileyici alternatifler sunuyor. Antalya'da hava durumu merak edenler için, genel olarak açık ve güneşli bir gün bekleniyor.

Rüzgar hafif esiyor. Deniz suyu sıcaklığı keyifli. Bu mevsimde deniz severler için yüzme fırsatı bulunuyor. Mavi gökyüzü ve sıcak iklim, Antalya'nın güzelliklerini daha da göz alıcı hale getiriyor. Hava durumu ile ilgili detaylar mevcut. Bugünkü sıcaklıklar dengeli. 19 ile 22 derece arasında değişen bir iklim söz konusu.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Sıcaklıkların inip çıkması muhtemel. Plan yaparken hava tahminlerine dikkat etmenizde fayda var. İlerleyen günlerde bir miktar yağış bekleniyor. Güneşli günlerin ardından gelen hafif yağışlar doğanın canlanması için faydalı. Bu durum, dışarıda zaman geçirenlerin bazı önlemler almasını gerektiriyor.

Kış mevsimi yaklaşırken, hava durumu değişebilir. Dışarı çıkmadan önce hava raporunu kontrol etmek akıllıca olacaktır. Sabah saatlerinde güneş doğarken, gün ilerledikçe hafif bir esinti hoş bir atmosfer sunuyor. Bu da keyifli bir gün için ideal bir ortam oluşturuyor.

Antalya'nın 18 Ekim Pazar günündeki hava durumu oldukça cazip. Güneşin tadını çıkarmak isteyenler için güzel bir gün. Ancak ileriki günlerde dikkatli olunması gereken bir durum mevcut. Hava durumunu takip ederek, keyifli bir gün geçirmenizi öneririm. Antalya'nın büyüleyici havasını değerlendirmek sizin elinizde.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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