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Antalya Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 18 Haziran 2026 günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 - 29 derece civarında seyrederken, gece 22 - 23 derece arasında kalacak. Nem oranı %60 olarak ölçülürken, rüzgar hızı 4 - 5 km/saat şeklinde esmesi bekleniyor. Yağış ihtimali ise %0 düzeyinde. Açık hava etkinlikleri için ideal bir zaman dilimi. Güneşten korunmak adına güneş kremi kullanmak önemli.

Antalya Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Antalya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

18 Haziran 2026 Perşembe günü, Antalya'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 - 29 derece civarında. Gece ise sıcaklık 22 - 23 derece arasında kalacak. Nem oranı %60 civarında. Rüzgar hızı 4 - 5 km/saat arasında değişecek. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor.

Haziran ayı, Antalya'da sıcak ve güneşli geçer. Gündüz sıcaklıkları 33 - 34 dereceye ulaşır. Gece sıcaklıkları ise 19 - 21 derece arasında değişir. Bu dönemde yağış ihtimali %10 civarında olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Haziran Cuma günü, hava sıcaklığı 29 - 30 derece civarında olacak. 20 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklık 33 - 34 dereceye yükselecek. Bu tarihlerde yağış ihtimali %0 olarak bekleniyor.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Denize girmek, yürüyüş yapmak veya piknik yapmak için ideal bir zaman. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken güneş kremi kullanmalısınız. Şapka takmayı ve bol su içmeyi unutmayın. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmalısınız. Daha serin saatlerde aktivitelerinizi planlamak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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