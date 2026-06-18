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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve geçmiş dönemde örgüt mensubu olarak faaliyet gösteren El Kaide terör örgütü yanlısı olarak sosyal medyada paylaşımlarda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

İstanbul da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var 1

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul DEAŞ
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