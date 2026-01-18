HABER

Antalya Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 18 Ocak 2026 Pazar günü serin ve kapalı bir hava bekleniyor. Sıcaklık 6 ile 14 derece arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava daha da soğuyacak. Nem oranının %50 civarında olacağı, rüzgarın ise hafif eseceği belirtiliyor. 19 Ocak'ta hava daha ılıman ve güneşli olacak. Meteorolojik uyarılar nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları önem taşıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar devam edecek.

Devrim Karadağ

18 Ocak 2026 Pazar günü Antalya'da hava durumu serin ve kapalı olarak öngörülüyor. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 14 derece arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşecek. Bu durum serin bir hava hissi yaratacak. Nem oranı %50 civarında olacak. Rüzgarın hızı ise saatte yaklaşık 5.5 km olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 08:07, gün batımı ise 18:05 olarak hesaplandı.

19 Ocak 2026 Pazartesi günü hava durumunun daha ılıman olacağı düşünülüyor. Hava sıcaklıkları 6 ile 12 derece arasında olacak. Güneşli bir gün yaşanması bekleniyor. 20 Ocak 2026 Salı günü ise sıcaklık 5 ile 11 derece arasında seyredecek. Açık hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerindeki serinliği göz önünde bulundurmalısınız. Hafif bir ceket veya kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanınızda ceket bulundurmak, konforlu bir gün geçirmenize destek olur. Nem oranı hafif bir nemlilik hissi yaratacak. Rüzgarın hafif esmesi, dış mekan etkinlikleri için sorun olmayacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar devam edecek.

Son olarak, 18 Ocak'ta Antalya'da bazı meteorolojik uyarılar var. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus bekleniyor. Bu nedenle sürücülerin dikkatli olmaları önem taşıyor. Gün boyunca sıcaklıkların 2 ile 4 derece azalması öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Antalya'da 18 Ocak 2026 Pazar günü serin ve kapalı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise daha ılıman ve güneşli bir hava hakim olacak. Dışarı çıkarken hava koşullarını dikkate almanız önemlidir. Uygun kıyafetler seçmek ve meteorolojik uyarılara dikkat etmek, gününüzü daha konforlu hale getirebilir.

