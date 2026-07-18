Antalya Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Antalya'da hava durumu sıcak ve güneşli. Kent merkezinde hava sıcaklığı 36-38 derece civarında olacak. Nem oranı %38 civarında. Rüzgar saatte 6-8 km arasında esecek. Bu sıcaklık ve nem, öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava hissi yaratabilir. Sahildeki bölgelerde hava genellikle güneşli ve açık. İç kesimlerde yerel sağanak geçişleri görülebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 34-35 derece civarında olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 33-35 derece arasında seyredecek. Salı günü hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler dikkat etmelidir. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önerilir. Ayrıca güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunulmamalıdır. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle trafik yoğunluğu artabilir. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.