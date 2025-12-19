HABER

Kapat
Antalya Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da hava durumu değişkenlik gösteriyor. 19 Aralık Cuma günü sıcaklık 11 ile 19 derece arasında değişecek. Hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Rüzgarın yönü ve hızı, gün boyunca değişim gösterecek. 20 ve 21 Aralık tarihlerinde ise sıcaklık 5 ile 14 derece arasında oynayacak. 21 Aralık'ta yağmur bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak önemlidir. Kat kat giyinmek ve yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

Ufuk Dağ

Antalya'da 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu değişken koşullar sunuyor. Gün boyunca sıcaklık 11 ile 19 derece arasında değişecek. Hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 11 derece olacak. Gökyüzü az bulutlu olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 18 dereceye yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 14 derece civarına düşecek. Hava bu saatlerde yine parçalı bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 11 dereceye kadar inebilir. Hava koşulları benzer şekilde devam edebilir. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte 7 kilometre olacak. Öğle saatlerinde rüzgar güney yönünden esecek. Hızı saatte 8 kilometreye çıkacak. Akşam saatlerinde rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 6 kilometre olacak. Gece saatlerinde rüzgar yine kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 8 kilometreye ulaşacak. Nem sabah %47, öğle %36, akşam %61 ve gece %59 seviyelerinde olacak. Gün doğumu saati 08:05, gün batımı saati 17:43'tür.

20 Aralık Cumartesi günü hava durumu yer yer güneşli olacak. Ardından hava bulutlanacak. 21 Aralık Pazar günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 20 Aralık Cumartesi günü 8 ile 14 derece arasında değişecek. 21 Aralık Pazar günü ise sıcaklık 5 ile 2 derece arasında olacak.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamalıyız. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. 21 Aralık Pazar günü yağmur beklendiğinden yağmurluk veya şemsiye almakta yarar var. Sabah ve akşam saatlerindeki serinlik için hafif bir ceket giymek önemlidir. Kat kat giyinmek de konfor sağlar. Rüzgarın hızının artabileceğini unutmamalıyız. Buna uygun önlemler almak, gününüzü daha rahat geçirmenize imkan tanır.

