Antalya Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Ocak 2026 Pazartesi. Antalya'da hava durumu soğuk ve karlı. Gün boyunca hava sıcaklıkları -2 ile -8 derece arasında değişecek. Hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Soğuk hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin hale gelecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 20 Ocak Salı günü, sıcaklıklar 1 ile -4 derece arasında olacak. Hava daha bulutlu hale gelecek. 21 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklıklar 5 ile 0 derece arasında değişecek. Hava o gün çok bulutlu olacak.

Soğuk hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken rüzgarın etkisini azaltmak önemlidir. Rüzgarlık veya mont gibi koruyucu giysiler kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır. Yolda yürürken veya araç kullanırken kayma riskine karşı tedbirli olmak gerekir.

Antalya'da 19 Ocak 2026 Pazartesi günü hava durumu soğuk ve karlı olacak. Önümüzdeki günlerde hava ılımanlaşacak. Yine de soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmalıdır.