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Antalya Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 19 Temmuz 2026 Pazar günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 26 ile 34 derece arasında değişecek. Nem oranı %44 olarak ölçülecek. Kuzeydoğudan esecek rüzgar hızı ise saatte yaklaşık 5.8 kilometre olacak. Önümüzdeki günlerde bu güzel hava koşulları devam edecek. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemli. Bol su tüketimi ve hafif giysilerle serin kalmak da sağlığınızı koruyacaktır.

Antalya Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Antalya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Antalya'da, 19 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu oldukça keyifli olacak. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklıklar ise 26 ile 34 derece arasında değişecek. Nem oranı %44 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 5.8 kilometre. Antalya'da bugünkü hava, "güzel ve ılıman" olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 26 ile 33 derece arasında olacak. Hava yine güneşli geçecek. 21 Temmuz Salı günü sıcaklıklar 27 ile 35 derece arasında yükselecek. Hava durumu açısından keyifli bir dönem bizi bekliyor.

Bu güzel hava koşullarından yararlanmak için önlemler almak önemli. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak gerekli. Şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek, vücudunuzu nemli tutar. Hafif, açık renkli giysiler tercih ederek serin kalmak da önemlidir. Böylece Antalya'da hava durumundan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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