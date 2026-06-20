Antalya Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 20 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için önemli bir konudur. Hava sıcaklıkları 19 - 22 derece arasında bekleniyor. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlarla karşılaşılabilir.

Açık hava etkinliklerinizi planlarken, dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin bir hava hissedilebilir. Bu nedenle hafif bir ceket bulundurmanızda yarar vardır. Ani yağışlara karşı şemsiye veya su geçirmez bir mont taşımanız önerilir.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu daha stabil hale gelecek. 21 Haziran Pazar günü hava sıcaklıkları 21 - 24 derece arasında olacak. Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 22 Haziran Pazartesi günü sıcaklıklar 22 - 25 derece arasında olması bekleniyor. Çoğunlukla güneşli bir gün yaşanması tahmin ediliyor. 23 Haziran Salı günü ise hava sıcaklıkları 23 - 26 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı altında bir gün geçirileceği öngörülüyor.

Bu dönemde, hava koşullarına uygun şekilde giyinmek önemlidir. Etkinlik planlamalarını dikkatlice yapmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde hava durumunu kontrol etmekte fayda vardır. Gerekli önlemleri almak her zaman iyi bir fikirdir.