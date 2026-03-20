Antalya Hava Durumu! 20 Mart Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 20 Mart 2026 Cuma günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 0 - 2 derece civarında bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 6 - 7 derece arasında değişecek. Bu durum, serin bir atmosferin hakim olacağını gösteriyor.

Öğle saatlerinde kar geçişleri yaşanabilir. Bu, özellikle trafikte seyahat edenler için zorluk yaratabilir. Gün boyunca yağışlı hava koşulları devam edecek. Rüzgârın hızı saatte 10 - 15 kilometre şeklinde esmesi bekleniyor. Bu da hava koşullarını daha da soğutabilir. Yüksek nem oranı soğuk havayı daha belirgin kılacaktır.

Bu tür hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Seyahat planlayanların kar ve yağışlı hava koşullarına uygun önlemler alması önemlidir. Bu, güvenli bir gün geçirmeleri açısından faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 21 Mart Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. 22 Mart Pazar günü de hafif yağmurlar devam edecek. Pazartesi günü ise yağmur geçişleri olması muhtemel. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurarak hazırlık yapması yararlı olur.