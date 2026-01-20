HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 20 Ocak Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 20 Ocak 2026 Salı günü hava durumu mevsim normallerinin altında olacak. Sıcaklıklar sabah saatlerinde 4-5 derece, öğle saatlerinde ise 10-12 derece arasında değişecek. Kapalı ve bulutlu hava, nem oranının %35-41 aralığında seyretmesiyle soğuk hissedilecek. Rüzgar hızı 6-9 km/saat civarında tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde havanın daha da soğuyacağı bekleniyor, kalın kıyafetler giymek önem kazanıyor.

Antalya Hava Durumu! 20 Ocak Salı Antalya hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

20 Ocak 2026 Salı günü, Antalya'da hava mevsim normallerinin altında olacak. Hava genellikle kapalı ve bulutlu seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 4 - 5 derece civarında. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde sıcaklıklar 10 - 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %35 - %41 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 6 - 9 km/saat arasında tahmin ediliyor.

Gün doğumu saati 08:07’dir. Gün batımı saati 18:09 olarak hesaplanmıştır. Soğuk ve kapalı hava, sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin hale gelebilir. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymeniz önerilir. Mont veya ceket giymek iyi bir fikir olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde daha da serin olabileceğini unutmamalısınız. Rüzgar hafif tahmin ediliyor. Ancak nem oranının yüksekliği, havayı daha soğuk hissettirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 21 Ocak Çarşamba günü, hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 5 - 10 derece arasında değişecek. 22 Ocak Perşembe günü, hava daha da soğuyacak. Hafif sağanak kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 1 - 9 derece arasında olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalısınız. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Islanmamak için şemsiye veya yağmurluk kullanmalısınız. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde yolda yürürken veya araç kullanırken tedbirli olmalısınız.

Antalya'da 20 Ocak 2026 Salı günü hava soğuk ve kapalı olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında soğuma ve yağışlı dönemler bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye 'olmazsa olmazı' için devreye giriyor! 8 bin PKK'lı için yolun sonuTürkiye 'olmazsa olmazı' için devreye giriyor! 8 bin PKK'lı için yolun sonu
Kar yağışı bitti, don geliyor: İstanbul sabah alarmı! Sıcaklıklar artacak mı?Kar yağışı bitti, don geliyor: İstanbul sabah alarmı! Sıcaklıklar artacak mı?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.