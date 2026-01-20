Antalya Hava Durumu! 20 Ocak Salı Antalya hava durumu nasıl?

20 Ocak 2026 Salı günü, Antalya'da hava mevsim normallerinin altında olacak. Hava genellikle kapalı ve bulutlu seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 4 - 5 derece civarında. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde sıcaklıklar 10 - 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %35 - %41 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 6 - 9 km/saat arasında tahmin ediliyor.

Gün doğumu saati 08:07’dir. Gün batımı saati 18:09 olarak hesaplanmıştır. Soğuk ve kapalı hava, sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin hale gelebilir. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymeniz önerilir. Mont veya ceket giymek iyi bir fikir olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde daha da serin olabileceğini unutmamalısınız. Rüzgar hafif tahmin ediliyor. Ancak nem oranının yüksekliği, havayı daha soğuk hissettirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 21 Ocak Çarşamba günü, hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 5 - 10 derece arasında değişecek. 22 Ocak Perşembe günü, hava daha da soğuyacak. Hafif sağanak kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 1 - 9 derece arasında olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalısınız. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Islanmamak için şemsiye veya yağmurluk kullanmalısınız. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde yolda yürürken veya araç kullanırken tedbirli olmalısınız.

Antalya'da 20 Ocak 2026 Salı günü hava soğuk ve kapalı olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında soğuma ve yağışlı dönemler bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.