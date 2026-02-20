Antalya Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15-16 derece civarındadır. Akşam saatlerinde sıcaklık 12-13 dereceye düşecektir. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecektir. Nem oranı ise %75 civarında olacaktır. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygundur.

21 Şubat Cumartesi günü hava parçalı bulutlu ve hafif yağışlı tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklığı 16 derece, gece sıcaklığı 12 derece civarında olacaktır. Rüzgar güneydoğu yönünden orta kuvvette esecektir. 22 Şubat Pazar günü, sağanak yağışların yer yer görülmesi mümkün gözükmektedir. Gündüz sıcaklıkları 15-16 derece, gece ise 8-9 derece arasında değişecektir.

23 Şubat Pazartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 18 derece, gece sıcaklıkları ise 5-6 derece civarında seyredecektir. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde daha sıcak tutacak kıyafetler tercih edilebilir. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak önemlidir.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Deniz kenarında bulunanların güvenliği açısından dikkat edilmesi önemlidir. Antalya'da hava durumu, güneşli ve ılımandır. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, Antalya'nın keyfini çıkarabilirsiniz.