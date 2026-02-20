HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu, güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklıkları 15-16 derece düzeyindedir. Akşam saatlerinde sıcaklık 12-13 dereceye düşecektir. 21 Şubat Cumartesi parçalı bulutlu ve hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 23 Şubat Pazartesi günü ise hava genel olarak güneşli olacak. Hava koşullarına uygun kıyafet seçimi, dışarıda vakit geçirenler için büyük önem taşıyor.

Antalya Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Antalya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Antalya'da 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15-16 derece civarındadır. Akşam saatlerinde sıcaklık 12-13 dereceye düşecektir. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecektir. Nem oranı ise %75 civarında olacaktır. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygundur.

21 Şubat Cumartesi günü hava parçalı bulutlu ve hafif yağışlı tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklığı 16 derece, gece sıcaklığı 12 derece civarında olacaktır. Rüzgar güneydoğu yönünden orta kuvvette esecektir. 22 Şubat Pazar günü, sağanak yağışların yer yer görülmesi mümkün gözükmektedir. Gündüz sıcaklıkları 15-16 derece, gece ise 8-9 derece arasında değişecektir.

23 Şubat Pazartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 18 derece, gece sıcaklıkları ise 5-6 derece civarında seyredecektir. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde daha sıcak tutacak kıyafetler tercih edilebilir. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak önemlidir.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Deniz kenarında bulunanların güvenliği açısından dikkat edilmesi önemlidir. Antalya'da hava durumu, güneşli ve ılımandır. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, Antalya'nın keyfini çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump’tan UFO hamlesi: Gizli belgelerle ilgili komplo teorileri gerçek mi?Trump’tan UFO hamlesi: Gizli belgelerle ilgili komplo teorileri gerçek mi?
İstanbul merkezli 5 ilde çete operasyonu: 32 gözaltıİstanbul merkezli 5 ilde çete operasyonu: 32 gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

4 ünlü isimden 3'ünün testi pozitif çıktı

4 ünlü isimden 3'ünün testi pozitif çıktı

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.