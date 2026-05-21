Antalya Hava Durumu! 21 Mayıs Perşembe Antalya hava durumu nasıl?

21 Mayıs 2026 Perşembe günü, Antalya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 19 - 22 derece arasında olacak. Hava genellikle açık kalacak. Ancak, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yer yer sağanaklar bekleniyor. Bu nedenle, günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarının değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu değişecek. 22 Mayıs Cuma günü, hava sıcaklığı 20 - 24 derece arasında olacak. Hafif yağmurlar bekleniyor. 23 Mayıs Cumartesi günü, hava sıcaklığı 19 - 23 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar ve gök gürültülü yağışlar görülebilir. 24 Mayıs Pazar günü ise hava sıcaklığı 13 - 13 derece arasında olacak. Hafif yağmurlar öngörülüyor.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle dikkatli olunması önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri gerekiyor. Gerekli önlemleri almaları gerektiği unutulmamalıdır.