Antalya Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 22 Aralık Pazartesi günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Yılın bu döneminde sıcaklıklar 13 ile 15 derece arasında değişecek. Zaman zaman hafif yağışların da olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %80 civarında kalacak.

Bu hava koşullarında serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmalısınız. Yanınızda şemsiye bulundurmak, olası yağışlardan korunmanıza yardımcı olabilir. Kat kat giyinmek, nemin neden olduğu rahatsızlıkları azaltacaktır.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu değişiklik gösterecek. 23 Aralık Salı günü hafif yağışlar bekleniyor. 24 Aralık Çarşamba günü hava açık olacak. 25 Aralık Perşembe günü ise parçalı az bulutlu bir hava durumu görülecek. Gündüz sıcaklıkları 16 derece civarına yükselebilir. Geceleri sıcaklık 13 derece civarında seyredecek. Rüzgar hızı genellikle 10 kilometre civarında olacak.

Hava koşullarının değişkenliğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Buna göre hazırlıklı olmanız önerilir.