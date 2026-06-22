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Antalya Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 22 Haziran Pazartesi günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10 ile 22 derece arasında değişecek. 23 ve 24 Haziran günlerinde de sıcaklık 10 ile 26 derece arasında ölçülecek. Açık hava etkinlikleri için mükemmel bir dönemdesiniz. Güneş koruyucu kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek önemlidir. Bu basit önlemlerle sıcak havalarda daha rahat bir gün geçirebilirsiniz.

Antalya Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Antalya'da 22 Haziran Pazartesi günü hava durumu yaz mevsiminin tipik özelliklerini gösteriyor. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklıklar 10 ile 22 derece arasında değişecek. Bu durum, Antalya'nın sıcak ve güneşli havasını sevenler için ideal bir gün sunuyor.

23 Haziran Salı günü hava tamamen güneşli. Sıcaklıklar 10 ile 24 derece arasında seyredecek. 24 Haziran Çarşamba günü de hava güneşli olacak. Bu günlerde sıcaklıklar 11 ile 26 derece arasında değişecek. 25 Haziran Perşembe günü ise hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar 14 ile 25 derece arasında olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için şapka takmak faydalı olacaktır. Güneş koruyucu kullanmak da önemlidir. Bol su içmek vücudunuzun susuz kalmasını önler. Hafif, açık renkli giysiler tercih ederek serin kalabilirsiniz. Bu önlemler, sıcak havalarda daha rahat bir gün geçirmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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