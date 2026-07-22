Antalya Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü, hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Hava sıcaklığının 39 - 42 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %24 - %27 civarında olacak. Rüzgar, 5 - 15 km/saat hızla güneybatıdan esecek. Yağış beklenmiyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek gerekiyor. Bu önlemler, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 23 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 36 - 39 derece arasında olması öngörülüyor. 24 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 31 - 35 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %26 - %38 olacak. Rüzgar hızı da 5 - 15 km/saat arasında değişecek. Bu günlerde de yağış ihtimali bulunmuyor.

Sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olmak gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için bu önlemler faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içerek vücudun su dengesini korumak önemlidir.

Antalya'da 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü ve takip eden günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların, güneşten korunma önlemleri alarak keyifli vakit geçirmeleri önerilir.