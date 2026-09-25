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Antalya Hava Durumu! 25 Eylül Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 25 Eylül Cuma, güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilse de, gün ilerledikçe sıcaklıklar yükselecek. Dış mekan etkinlikleri planlayanların uygun giysiler seçmesi, akşam saatlerinde yaşanabilecek ani serinlemelere karşı önem taşıyor. Güneşten korunmak için güneş kremi kullanmak da sağlığınızı korumanız açısından faydalı olacaktır.

Antalya Hava Durumu! 25 Eylül Cuma Antalya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Antalya'da 25 Eylül Cuma 2026 tarihi itibarıyla hava durumu keyifli. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Havanın açık ve güneşli geçeceği öngörülüyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Ancak, ilerleyen saatlerde sıcaklıklar yükselecek. Böylece rahat bir öğle güneşi yaşanacak. Antalya'daki güzel hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Bugünkü hava durumu ile bazı hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Havanın açık olmasına rağmen akşam saatlerinde ani serinlemeler yaşanabilir. Bu durum, dış mekan etkinlikleri planlayanların uygun giysiler tercih etmesini gerektiriyor. Güneşli günlerin tadını çıkarırken cilt koruma önlemleri almak önemli. Güneş kremi kullanarak cildinizi korumayı unutmayın. Sağlığınız ve güzel bir bronzluk için faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu benzer bir seyir izleyecek. Hafta sonu sıcaklık 20 derece civarında kalacak. Ancak bazı günlerde hafif yağışlar beklenebilir. Bu nedenle açık hava planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate alın. Özellikle pazar günü tahminlere göre serin ve bulutlu bir hava etkili olabilir.

Antalya'nın kıyılarında zaman geçirirken hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Akşam saatlerinde havanın serinlemesiyle üst giysilerinizi yanınıza almayı unutmayın. Yürüyüşe çıkarken veya plajda vakit geçirirken bol su tüketimi önemlidir. Böylecehidrasyonunuzu korursunuz. Sıcak havalarda daha keyifli zaman geçirebilirsiniz. Antalya'daki güzel hava ve doğal güzellikler, önlemler alındığında unutulmaz anlar yaratmanıza yardımcı olacaktır.

Antalya'da 25 Eylül Cuma için hava durumu oldukça keyifli bir gün vadediyor. Dışarıda zaman geçirecekler için uygun önlemler alındığında mükemmel bir gün geçirilebilir. Önümüzdeki günler de güzel geçecek. Hava durumunu takip ederek planlarınızı buna göre ayarlamak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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