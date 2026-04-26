Antalya Hava Durumu! 26 Nisan Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 26 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 23 - 24 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18 - 19 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 20 - 21 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %60 - %70 arasında değişecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için durumu uygun kılıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 27 Nisan Pazartesi günü hafif yağış bekleniyor. 28 Nisan Salı günü ise bir-iki kısa süreli yağış öngörülüyor. Sıcaklıklar gündüz 24 - 25 derece, gece 18 - 19 derece arasında olacak. Rüzgar güney yönünden esecek. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde kalacak. Açık hava etkinlikleri için hava durumu uygun olmayabilir.

Bu dönemde açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri gerekecek. Planlarını esnek tutmaları faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde uygun kıyafet giymek önemli. Gerekli önlemleri almak, olası rahatsızlıkları azaltacaktır.