SON DAKİKA | Bazı belediye başkanları CHP'den ihraç edilecek! Milletvekilleri de listede

Son dakika: CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel'e yakın 9 milletvekilinin Genel Merkez tarafından ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından Özel'e yakın 28 isim Parti Meclisi'nden istifa etmişti. Yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi.

"BAZI BELEDİYE BAŞKANLARI VE MİLLETVEKİLLERİNİN İHRACI İSTENECEK"

Sözcü TV'de yer alan habere göre; Kemal Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak olan MYK toplantısı sonrası bazı belediye başkanları ve milletvekillerinin ihracını isteyecek.

'MUHİTTİN BÖCEK' İDDİASI

CHP'li Barış Yarkadaş da yaptığı açıklamada ilk kez bir isim verdi. TV 100'deki canlı yayında konuşan Yarkadaş "Önümüzdeki günlerde bir belediye başkanının ihracı olabilir. Büyükşehir belediyesinin. Yani muhtemelen Muhittin Böcek'in ihracı da gündeme gelebilir." demişti.