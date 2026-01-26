HABER

Antalya Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

26 Ocak Pazartesi günü Antalya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Şehir merkezinde sıcaklık 12 ile 16 derece arasında olacak ve kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Manavgat ve Kumluca ilçelerinde kapalı bir hava hakimken, Kemer ve Muratpaşa'da da hafif yağmur bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık düşecek ve yağışlar artabilir. Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için hava koşullarını dikkate almak önem taşıyor.

Taner Şahin

Antalya'da 26 Ocak Pazartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecektir. Şehir merkezinde sıcaklık 12 ile 16 derece arasında olacak. Gökyüzü tamamen kapalıdır. Kuvvetli sağanak yağışlar beklenmektedir. Sabah ve akşam saatlerinde yağışın şiddeti artabilir. Bu durum ulaşımda aksamalara neden olabilir.

Manavgat ilçesinde hava kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 14 derece, en yüksek sıcaklık ise 18 derece civarında tahmin edilmektedir. Nem oranı %76, rüzgar hızı 6.9 km/saat olarak öngörülmüştür. Basınç seviyesi ise 1021.2 mb olacaktır.

Kumluca ilçesinde hava kapalı ve bulutlu bir şekilde seyredecek. En düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %89'dur. Rüzgar hızı 5.5 km/saat, basınç seviyesi 953 mb olarak tahmin edilmektedir.

Kemer ilçesinde hava kapalı ve bulutlu olacaktır. En düşük sıcaklık 13.8 derece, en yüksek sıcaklık ise 15 derece civarında olacaktır. Nem oranı %84'tür. Rüzgar hızı 1.5 km/saat ve basınç 1017.2 mb olarak tahmin edilmektedir.

Muratpaşa ilçesinde ise hava hafif sağanak yağmurlu olacak. En düşük sıcaklık 14.6 derece, en yüksek sıcaklık 16.8 derece civarında beklenmektedir. Nem oranı %83, rüzgar hızı 16.5 km/saat olarak öngörülmektedir. Basınç seviyesi ise 1015.7 mb'dır.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu değişecektir. 27 Ocak Salı hafif sağanak yağmur, 28 Ocak Çarşamba yoğun çiseleyen yağmur, 29 Ocak Perşembe karla karışık yağmur tahmin edilmektedir. Sıcaklık 27 Ocak'ta 5 ile 7.5 derece, 28 Ocak'ta 12.5 ile 18.2 derece, 29 Ocak'ta ise 0 ile 4 derece arasında değişecektir.

Bu dönemde yağışların şiddeti artabilir. Ulaşımda aksamalar yaşanabilir. İşe gidiş ve dönüş saatlerinde hava koşullarını dikkate almak önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar ıslanmaktan koruyacaktır. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak üşümeyi engelleyecektir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak Antalya'nın havasının keyfini çıkarabilirsiniz.

