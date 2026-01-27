HABER

Antalya Hava Durumu! 27 Ocak Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 27 Ocak 2026'da beklenen soğuk ve yağışlı hava, açık hava etkinlikleri için zorluk çıkarabilir. Gün içinde sıcaklık 0 ile -2 derece arasında değişecek, kar sağanağı görülecek. Rüzgar 41 kilometreye kadar çıkabiliyor. 28 Ocak'ta sıcaklık 2 ile -4 derece olacak. 29 Ocak'ta ise kar ve yağmur karışımı beklentisi var. Dışarıda vakit geçirenlerin sıcak giysiler giymesi önem taşıyor. Soğuk havanın sağlık üzerindeki etkilerine karşı dikkat edilmelidir.

Doğukan Akbayır

Antalya'da 27 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk olacak. Aynı zamanda yağışlı bir gün bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 0 ile -2 derece arasında değişecek. Kar sağanağı da görülecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı saatte 41 kilometreye kadar çıkabilir. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Ocak Çarşamba günü hava 2 ile -4 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli arası bir hava bekleniyor. 29 Ocak Perşembe günü sıcaklık 3 ile 0 derece arasında değişecek. Kar ve yağmur karışımı yağışların görülmesi muhtemel. 30 Ocak Cuma günü ise hava 4 ile 1 derece arasında olacak. Yağmur ihtimali bulunuyor.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle dışarıda vakit geçirenler için önlemler önemlidir. Sıcak ve su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Islak zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken kaygan yollar nedeniyle hız sınırlarına uyulmalıdır. Soğuk havanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için yeterli beslenmeye dikkat edilmelidir. Sıvı alımına özen gösterilmelidir.

