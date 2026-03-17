Son dakika | ABD'de İran istifası! Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Trump ve İsrail'i hedef aldı: "Bu savaşı..."

Son dakika haberi: ABD'de İran savaşı nedeniyle yaşanan üst düzey istifa geniş yankı uyandırdı. Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"VİCDANIM ELVERMİYOR"

Paylaşımında Donald Trump'a hitaben yazdığı mektubu paylaşan Kent, "Uzun bir değerlendirme sürecinin ardından, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü görevimden bugünden geçerli olmak üzere istifa etme kararı aldım" deyip şöyle devam etti:

"SAVAŞI İSRAİL VE AMERİKAN LOBİSİNİN BASKISI YÜZÜNDEN BAŞLATTIK"

İran’la yürütülen mevcut savaşı vicdanen destekleyemem. İran, ülkemiz için yakın ve acil bir tehdit oluşturmuyordu. Bu savaşın, İsrail ve onun güçlü Amerikan lobisinin baskısıyla başlatıldığı açıkça ortadadır.

2016, 2020 ve 2024 seçim kampanyalarınızda savunduğunuz ve ilk döneminizde hayata geçirdiğiniz değerleri ve dış politika anlayışını destekliyorum. 2025 Haziran’ına kadar, Orta Doğu’daki savaşların ülkemizin en değerli insanlarını kaybetmesine yol açan ve refahını tüketen bir tuzak olduğunu siz de görüyordunuz.

İlk başkanlık döneminizde, askeri gücü kararlılıkla kullanırken ülkeyi bitmek bilmeyen savaşlara sürüklememeyi modern başkanlar arasında en iyi anlayan isimlerden biriydiniz. Bunu, Kasım Süleymani’yi etkisiz hale getirerek ve DEAŞ’ı yenilgiye uğratarak gösterdiniz.

Bu yönetimin ilk dönemlerinde, üst düzey İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasının etkili isimleri, “Önce Amerika” politikanızı zayıflatmak ve İran’la savaşı teşvik etmek amacıyla kapsamlı bir dezenformasyon kampanyası yürüttü. Bu yankı odası, İran’ın ABD için acil bir tehdit olduğu ve hemen harekete geçilirse hızlı bir zafer kazanılacağı yönünde sizi yanıltmak için kullanıldı. Bu bir yalandı. Aynı yöntem, ülkemizi binlerce askerimizin hayatına mal olan Irak savaşına sürüklemek için de kullanılmıştı. Bu hatayı tekrar edemeyiz.

"AMERİKAN HALKINA HİÇBİR FAYDASI OLMAYAN SAVAŞ"

11 kez çatışma bölgelerinde görev yapmış bir asker ve İsrail’in tetiklediği bir savaşta hayatını kaybeden eşim Shannon’ı yitirmiş bir eş olarak, Amerikan halkına hiçbir faydası olmayan ve Amerikalıların hayatına mal olacak bir savaşa yeni nesli göndermeyi destekleyemem.

"ÜLKEMİZİ DERİN BİR ÇÖKÜŞ VE KAOSA SÜRÜKLEYEBİLİRSİNİZ"

İran’da ne yaptığımızı ve bunu kimin için yaptığımızı yeniden değerlendirmenizi diliyorum. Kararlı adımlar atmanın zamanı geldi. Ülkemiz için yeni bir yol çizebilir ya da bizi daha derin bir çöküş ve kaosa sürükleyebilirsiniz. Karar sizin elinizde.

Yönetiminizde ve büyük milletimize hizmet etmek benim için bir onurdu."