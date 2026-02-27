HABER

Antalya Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren hava durumu güneşli ve açık olacak. Sabah sıcaklığı 12°C, öğlen 15°C ve akşam 13°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar batıdan hafif esecek. Hafta sonu 28 Şubat'ta sıcaklık 14°C'ye, 1 Mart'ta 15°C'ye çıkacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar var. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşeceği için hafif giyim öneriliyor. Dışarıda vakit geçirmek için ideal günler yaşanacak.

Simay Özmen

Antalya'da, 27 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 12°C civarında. Öğleye doğru sıcaklık 15°C seviyelerine ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13°C civarına düşecek. Gece saatlerinde ise 12°C olarak seyredecek. Rüzgar batı yönünden saatte 7 km hızla esecek. Nem oranı %59 ile %79 arasında değişecek.

28 Şubat Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 14°C civarında. En düşük sıcaklık ise 12°C civarında olacak. 1 Mart Pazar günü en yüksek sıcaklık 15°C civarında, en düşük sıcaklık ise 13°C civarında seyredecek. 2 Mart Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 16°C civarında. En düşük sıcaklık 14°C civarında gerçekleşecek.

Bu dönemde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam sunacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olabilir. Hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar batı yönünden esecek. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları Antalya'da dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir dönem sunuyor.

hava durumu antalya
