Antalya Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Bugün 28 Ekim 2026. Antalya’da hava durumu oldukça ılımlı. Hava keyifli bir atmosfer sunuyor. Antalya’nın muhteşem doğası ve sonbahar, dikkat çekiyor. Gün boyunca hava genel olarak güneşli. Sıcaklık, 20 derece civarında seyrediyor. Hafif bir rüzgar eşliğinde yürüyüş yapmak için iyi bir gün.

Akdeniz iklimi, yerel havayı etkiliyor. Bazı bölgelerde serin bir esinti hissedilecek. Özellikle deniz kenarında, sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiyor. Dışarıda vakit geçirenler, hafif bir ceket almalı. Üzerine bir örtü almak rahatlık sağlayacaktır. Su ve hafif atıştırmalıklar almak yararlı olabilir. Uzun saatler geçirmek için hazırlıklı olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Antalya’da sıcaklık 19 - 22 derece aralığında sabit kalacak. Ancak bazı günler hafif yağışlar olabilir. Dışarıda kalanlar, hava şartlarına göre giyinmeli. Bir şemsiye veya su geçirmez kaban almak faydalı olacaktır. Havanın değişken olması, plan yaparken dikkat edilmesi gereken bir durum.

Açık alan aktiviteleri için sabah saatleri avantajlı. Güneş yüksek olmadığında hava serin oluyor. Spor yapmak ve doğanın tadını çıkarmak için iyi bir zaman. Öğle saatlerinde sıcaklık artabilir. Bu yüzden gölge alanlar tercih edilmeli. Gün ortasında dinlenmek sağlığı korumak açısından önemlidir.

Antalya’nın doğası içinde keyifli günler geçirirken hava koşullarını takip etmelisiniz. Mevsim geçişlerinde oluşabilecek sürprizler için hazırlıklı olmak önemli. Hava ılımlı olsa da, doğanın farklılıkları çeşitli deneyimler sunar. Bu nedenle hafta için planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almayı unutmayın.