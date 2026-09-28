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Antalya Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 28 Eylül'de yazın son günlerinin keyfini çıkarabilirsiniz. Gündüz sıcaklıkları 20 derece civarında, akşam ise 19-22 dereceye düşüyor. Güneşli ve hafif bulutlu bir havada zaman geçirmek, dışarıda serin bir rüzgar esme ihtimaline karşı hafif bir üst giysi bulundurmak önemli. Hava durumu dalgalanmalar gösterebilir; bu nedenle açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu kontrol etmeli ve önlemler almalıdır.

Antalya Hava Durumu! 28 Eylül Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Antalya’da bugün, 28 Eylül Pazartesi. Yazın son günlerini yaşıyoruz. Sıcaklıklar oldukça keyifli. Gündüz sıcaklıkları 20 derece civarında. Havadaki nem oranı yüksek. Bu durum biraz bunaltıcı hissettirebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam var. Antalya'da, deniz kenarında vakit geçirenler için mükemmel bir gün. Güneşin ısıtan ışıkları, kıyıda yürüyüş yapmayı veya plajda dinlenmeyi keyifli kılıyor.

Bugünkü hava, genel olarak güneşli ve hafif bulutlu. Bazı yerlerde kısa süreli yağışlar bekleniyor. Dışarıya çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda var. Gün içinde sıcaklıklar çok büyük düşüşler göstermeyecek. Ancak akşam saatlerinde serin bir rüzgar etkili olabilir. Açık alanlarda vakit geçirecek olanlar, hafif bir üst giysi bulundurmalı.

Önümüzdeki günlerde Antalya'nın hava durumu genellikle benzer sıcaklık değerleri ile geçecek. Gündüz sıcaklıkları 21 - 24 derece arasında olacak. Geceleri ise sıcaklığın 19 - 22 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Havanın açık olması, tatilciler için harika bir fırsat sunuyor. Zaman zaman belirecek yağışlar, plan değişikliklerine neden olabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu takip etmelidir. Uygun önlemler almak önemlidir.

Antalya'nın plajlarında ve turistik mekanlarında bu yaz günlerinin tadını çıkarırken, aniden bastıracak yağışlara karşı hazırlıklı olmak iyi olacaktır. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. Gündüz saatlerinde güneşten korunmak için güneş kremi kullanın. Su tüketimini artırarak vücut ısınızı dengeleyin. Hava durumu değişikliklerine göre esnek bir plan yaparak bu güzel günleri değerlendirin. Antalya’nın eşsiz doğası ve sıcak plajları, yazın son günlerinde mutluluk kaynağı olmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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